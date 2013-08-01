В Сирии взорвался склад боеприпасов

Мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в сирийском городе Хомс. Активисты оппозиции сообщают о не менее 40 погибших и более 100 раненых в результате взрыва на территории, контролируемой правительством.

На видео, опубликованных в интернете, виден огненный шар, поднимающийся высоко в небо.

По данным сирийской правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, взрыв произошел после того, как в состав попала ракета, выпущенная повстанцами.

В городе Хомс ведется борьба между повстанцами и правительственными силами президента Башара Асада.