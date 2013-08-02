Всемирный Конгресс Украинцев призывает освободить Тимошенко

Глава Всемирного Конгресса Украинцев призывает президента Украины Виктора Януковича немедленно освободить Тимошенко на основании решения Европейского суда по правам человека.

Глава конгресса Евгений Чолий направил президенту письменное обращение по этому поводу.

"В этом решении суд единогласно признал, что весь срок предварительного заключения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко был своевольным и незаконным, - говорится в письме главы СКУ к президенту Януковичу, - в связи с этим Всемирный Конгресс Украинцев призывает Вас немедленно освободить лидера оппозиции Юлию Тимошенко и тем самым выполнить критическое требование ЕС для подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной".

Копии обращения также получат президент Европарламента, Европейского совета, председатель Еврокомиссии, еврокомиссар по иностранным делам и генеральный секретарь Совета Европы.