Украинцы помогли США разработать новую космическую ракету

Украинские ракетчики помогли США запустить новую ракету-носитель для доставки грузов на Международную космическую станцию.

Как сообщает пресс-служба ГКБ "Южное", 18 сентября в 17 часов 58 минут из Центра космических полетов на острове Уоллопс, штат Вирджиния, успешно стартовала ракета "Антарес".

Ее главный разработчик - частная американская компания Orbital Sciences Corporation.

Однако основную конструкцию первой ступени ракеты разработало конструкторское бюро "Южное", а изготовил - Южный машиностроительный завод в Днепропетровске совместно с другими украинскими предприятиями из Харькова, Киева, Запорожья и Чернигова.

Сообщается также, что украинские специалисты участвовали в подготовке и проведении запуска.

Ракета-носитель вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Сигнус", который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) около 700 кг груза, в том числе продукты питания и одежду для членов экипажа МКС.

"Антарес" предназначен прежде всего для доставки грузов на МКС, а также для запуска коммерческих и государственных космических аппаратов.

Ранее эти задачи выполняли многократные корабли из серии "Шаттл", а также российские ракеты "Прогресс".