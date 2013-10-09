У каждой четвертой украинки при обследовании обнаруживают рак груди - Минздрав

У каждой четвертой женщины в Украине в ходе первичного обследования у маммолога обнаруживают запущенную форму рака молочной железы - об этом сообщил главный онколог Министерства здравоохранения Игорь Cедаков.

"Сегодня в Украине зарегистрировано 336 мамографов. Делается более 730 тыс. маммограмм ежегодно. Однако показатели запущенности - начиная с 2В стадии и до 4-й стадии - колеблются в пределах 25%", - сказал он во время презентации проекта "Мужчины против рака груди".

Главный онколог также отметил, что болезнь все больше уносит жизни молодых женщин. По его словам, своевременное обследование украинок среди прочего помогло бы сэкономить много денег.

Ссылаясь на официальные данные американских экспертов, он отметил, что на лечение одного больного с начальной формой рака молочной железы в среднем требуется от 3 до 30 тысяч долларов. "Для лечения 3-й и 4-й стадий расходуется до полумиллиона долларов в год", - добавил Седаков.