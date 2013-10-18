Фаны Бибера массово просят его приехать в Украину в Twitter

Image caption Украинские фаны хотят достучаться до кумира

Призыв к канадскому поп-певцу Джастину Биберу приехать с концертом в Украину попал в тренды Twitter.

С помощью хэш-тега #BelieveTourToUkraine фаны исполнителя решили привлечь внимание своего кумира, чтобы тот порадовал их концертом в рамках турне в поддержку альбома Believe.

"Я не из Украины, но я считаю, что Белиберы (Фаны Бибера. - Ред.) из всех стран заслуживают увидеть Джастина", - написала пользователь @fredosmyoreo, которая также распространила хэш-тег.

Джастину Бибер 19 лет. Он сам является автором своих песен. С тех пор как его видео на YouTube заметил продюсер Скутер Браун, он продал 15 миллионов экземпляров своих альбомов по всему миру.

Тур в поддержку последней работы включает десятки концертов в Северной, Центральной и Южной Америках, Европе, Азии, Африке, Новой Зеландии и Австралии.