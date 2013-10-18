Жители поселка в ЮАР протестуют из-за изнасилования двух малышей

В южноафриканском поселке прошли гневные протесты из-за смерти двух детей, которых изнасиловали и задушили на этой неделе.

В убийстве двух девочек в возрасте двух и трех лет обвиняются пять человек.

Чтобы разогнать жителей поселения Дипслут на окраине Йоханнесбурга полиция открыла огонь резиновыми пулями.

Протестующие требовали, чтобы полиция выдала им подозреваемых.

Четверо из подозреваемых мужчин предстали перед судом в пятницу, а пятого, как ожидается, будут судить в понедельник.

В Южной Африке высокий уровень убийств, но это преступление шокировало всю страну.