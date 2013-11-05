В Китае 8-летняя девочка заболела раком легких

Восьмилетняя девочка стала самым молодым пациентом с раком легких в Китае. Врачи считают причиной ее болезни загрязнения воздуха.

По данным государственных СМИ, девочка жила рядом с загруженной транспортом дорогой в провинции Цзянсу на востоке страны.

Врачи говорят, что пациентка длительное время подвергалась воздействию пыли и вредных частиц.

Обычно раком легких болеют пожилые люди, а случаи, когда его диагностируют у детей, чрезвычайно редки.

Как показывает официальная статистика, в китайских городах, где из-за развития промышленности серьезно ухудшилась экологическая ситуация, резко вырос уровень заболеваемости раком легких.