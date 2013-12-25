СМИ: Милиция задержала одного из подозреваемых в нападении на Черновол

Милиция установила личность трех подозреваемых в избиении журналистки Татьяны Черновол.

Об этом сообщают УНИАН и "5 канал" со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, один из подозреваемых задержан, двое объявлены в розыск.

Официального подтверждения этой информации пока нет - телефоны пресс-служб Министерства внутренних дел не отвечают.

Журналистку и активистку Евромайдана Татьяну Черновол жестоко избили в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом.

По предварительным данным милиции, машину Черновол "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Они вытащили Черновол из-за руля, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Сейчас журналистка находится в клинике "Борис", ее состояние оценивается как средней тяжести.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщила, что взяла расследование этого дела под личный контроль.

Валерия Лутковская призывает граждан, которым известны дополнительные сведения об указанных событиях, передать их на электронный адрес press@ombudsman.gov.ua.