Милиция освободила одного из журналистов Радио Свобода

Один из двух задержанных утром корреспондентов Радио Свобода освобожден. У видеооператора Игоря Исхакова разбито лицо, сломан нос, и есть подозрение на сотрясение мозга.

Как сообщает Радио Свобода, сотрудница Дарницкого райотдела милиции Инна Гамалий заявила, что еще один задержанный журналист - Дмитрий Баркар, тоже находится в этом райотделе, и его должны вскоре освободить. Она также заявила, что журналисты Радио Свобода "не задержаны, а их допрашивают в качестве свидетелей".

Журналистов Радио Свобода задержали в понедельник утром во время выполнения ими профессиональных обязанностей на улице Грушевского в Киеве. Перед задержанием съемочная группа сняла, как милиционер целится и стреляет прямо в них.