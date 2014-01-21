Правительство Асада опровергает отчет экспертов о смертях в сирийских тюрьмах

Правительство Башара Асада опровергает экспертный отчет о том, что в сирийских тюрьмах от голода, пыток и убийств погибли около одиннадцати тысяч заключенных.

Этот отчет опубликовали трое бывших прокуроров, которые в свое время занимались военными преступлениями.

Он основывается на тысячах фотографий, которые тайно вывез и опубликовал фотограф, служивший в правительственных структурах и бежавший из Сирии.

Представитель сирийского правительства Бассам Абу Абдулла заявил BBC, что эти фото являются политическим инструментом для давления на президента Асада.

По словам Абдуллы, этот отчет заказали настоящие преступники - те, кто спонсирует повстанцев, в частности государство Катар.

Доклад экспертов появился накануне мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии. На этих переговорах сирийская оппозиция впервые встретится с представителями правительства.