Правительство Асада опровергает отчет экспертов о смертях в сирийских тюрьмах
Правительство Башара Асада опровергает экспертный отчет о том, что в сирийских тюрьмах от голода, пыток и убийств погибли около одиннадцати тысяч заключенных.
Этот отчет опубликовали трое бывших прокуроров, которые в свое время занимались военными преступлениями.
Он основывается на тысячах фотографий, которые тайно вывез и опубликовал фотограф, служивший в правительственных структурах и бежавший из Сирии.
Представитель сирийского правительства Бассам Абу Абдулла заявил BBC, что эти фото являются политическим инструментом для давления на президента Асада.
По словам Абдуллы, этот отчет заказали настоящие преступники - те, кто спонсирует повстанцев, в частности государство Катар.
Доклад экспертов появился накануне мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии. На этих переговорах сирийская оппозиция впервые встретится с представителями правительства.