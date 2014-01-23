Глава Львовской ОГА Сало написал заявление об отставке
- 23 января 2014
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Председатель Львовской облгосадминистрации Олег Сало написал заявление об отставке.
Как сообщает корреспондент ВВС Украина, Сало сделал это по требованию митингующих возле здания Львовской облгосадминистрации.
В четверг к зданию ОГА пришли сотни жителей Львовщины и добивались встречи с Сало.
Олег Сало был назначен на должность главы Львовской облгосадминистрации указом президента в октябре 2013 года.