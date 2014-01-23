Глава Львовской ОГА Сало написал заявление об отставке

Председатель Львовской облгосадминистрации Олег Сало написал заявление об отставке.

Как сообщает корреспондент ВВС Украина, Сало сделал это по требованию митингующих возле здания Львовской облгосадминистрации.

В четверг к зданию ОГА пришли сотни жителей Львовщины и добивались встречи с Сало.

Олег Сало был назначен на должность главы Львовской облгосадминистрации указом президента в октябре 2013 года.