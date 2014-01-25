Захарченко: демонстранты накапливают огнестрельное оружие

Министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что попытки милиции "мирно разрешить конфликт" остаются тщетными, и предостерег, что демонстранты накапливают в Доме профсоюзов и КГГА огнестрельное оружие.

ВВС Украина пытается получить комментарий по этому поводу у лидеров Майдана.

"Наши призывы не услышаны, договоренности перемирия нарушаются", - говорится в обращении господина Захарченко, которое цитирует пресс-служба МВД.

По словам Захарченко, переговоры милиции с лидерами протестов и оппозиционными депутатами, которые продолжались ночью, не дали результата.

"Они уже не могут повлиять на радикальные группировки, которые контролируют захваченные здания и устраивают силовые акции", - подчеркнул он.

Господин Захарченко добавил, что по информации, полученной правоохранителями, в Доме профсоюзов и КГГА "накапливается огнестрельное оружие".

Эти события, по словам министра, имеют характер "высшей степени экстремистских действий".

Ранее МВД обратилось с требованием к лидерам Майдана освободить двух якобы задержанных митингующими милиционеров. На Майдане утверждают, что не задерживали силовиков, и говорят о провокации МВД.