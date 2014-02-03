Борисполь объявил 10 самых востребованных маршрутов

Направление "Киев-Москва" в 2013 году стало самым популярным для международного аэропорта "Борисполь".

Как сообщили на предприятии, эту линию обслуживают три авиакомпании - украинский "МАУ" и российские "Аэрофлот" и "S7".

"Между "Борисполем" и двумя аэропортами Москвы, "Шереметьево" и "Домодедово", в прошлом году было перевезено около 900 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении аэропорта.

Вторую и третью позиции среди регулярных маршрутов из "Борисполя" заняли рейсы в Тель-Авив и Амстердам.

В десятку самых популярных направлений из "Борисполя" также вошли города Франкфурт, Париж, Стамбул, Дубай, Лондон и два чартерных маршрута - в Анталию и Шарм-эль-Шейх.

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" - крупнейший аэропорт Украины. Всего в 2013 году аэропорт обслужил почти 8 миллионов человек - это на 6,5% меньше, чем годом ранее.