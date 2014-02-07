Захарченко не исключает, что в Доме профсоюзов готовили взрывчатку

Министр внутренних дел Виталий Захарченко не исключает, что взрыв в Доме профсоюзов произошел при изготовлении взрывчатки.

Об этом говорится в его обращении, появившемся на сайте МВД.

По мнению министра, этот инцидент, а также имеющаяся в милиции оперативная информация свидетельствуют о том, что "праворадикальные группировки планируют снова расшатать мир и не остановятся даже перед террористическим актом".

"Сегодня - день открытия зимней Олимпиады в Сочи и своими экстремистскими действиями злоумышленники попытаются омрачить это событие и привлечь внимание к себе и своим требованиям", - убежден Виталий Захарченко.

Также министр напомнил, что у правоохранителей "достаточно возможностей", чтобы найти и привлечь злоумышленников к уголовной ответственности.