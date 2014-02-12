Прокуратура: производства против Попова, Сивковича и Ковша закрыты

Суд закрыл производства против экс-главы Киевской городской госадминистрации Александра Попова, экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича и экс-начальника ГУ МВД в Киеве Валерия Ковша, которых обвиняли в превышении полномочий во время разгона акции на Майдане Незалежности в Киеве 30 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Производство было закрыто в связи с действием закона об амнистии, принятого 16 января.

"Производство в отношении Попова, Сивковича, Ковша и других лиц, подпадающих под действие закона Украины "О внесении изменений в закон Украины об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний", действительно было закрыто решением суда", - сообщила прокуратура.

В декабре Генпрокуратура заявила, что подозревает Попова, Сивковича и Ковша в превышении власти во время разгона акции на Майдане Незалежности в 30 ноября.

Впоследствии президент Виктор Янукович отстранил от занимаемых должностей Александра Попова и Владимира Сивковича, а в конце января 2014 года - уволил Александра Попова.