На шахте в Макеевке погибли шесть горняков

Шестеро горняков погибли в результате аварии, которая произошла на шахте "Северная".

Как сообщили в Донецкой облгосадминистрации, выброс газовоздушной смеси произошел на шахте около 21:00 в понедельник. Во время аварии там находились 88 человек.

"Шестеро горняков, по предварительным данным, смертельно травмированы. Еще пятеро шахтеров обратились за помощью в медпункт предприятия. Их доставят в областной ожоговый центр и других лечебных учреждений", - говорится в сообщении.

Шахта, на которой произошла авария, принадлежит государственному предприятию "Макеевуголь". Сейчас там работает военизированная горно-спасательная служба.

Для расследования причин аварии уже создали правительственную комиссию, которую возглавил исполняющий обязанности вице-премьера Юрий Бойко. В облгосадминистрации сообщили, что во вторник утром он вылетает в Донецк.