Родственники похищенных в Крыму активистов заявили о пытках

Родственники активистов, которые были задержаны, а затем освобождены в Крыму, сообщили, что к активистам применяли пытки. Об этом родственники рассказали во время пресс-конференции в Киеве.

"На теле есть побои. Достаточно жестко вырвали серьгу из уха, на голове след от удара прикладом", - рассказала Екатерина Рахно, жена 34-летнего журналиста Евгения Рахно.

Евгений был в числе пяти журналистов, которых 9 марта похитили люди в военной форме, и отпустили 11 марта.

По словам Марины Максименко, мамы 28-летней журналистки Елены Максименко, девушек ставили на колени со связанным руками и морально унижали.

По словам родственников, на сегодня остается неизвестной судьба еще трех активистов в Крыму.