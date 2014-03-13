"Лента.ру": за ввод войск в Украину голосовали без кворума

Расследование интернет-издания "Лента.ру" показало, что верхняя палата российского парламента - Совет Федерации - одобрила решение о вводе войск в Украине с нарушениями регламента.

Журналисты проанализировали запись внеочередного заседания Совета Федерации 1 марта.

На записи, обнародованной официальным телеканалом верхней палаты российского парламента, видно, как после регистрации сенаторов оказывается, что кворума на заседании нет.

После этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляет, что часть опоздавших сенаторов попросили "присоединить их голоса".

Через минуту зарегистрированными оказываются уже не 78, а 85 сенаторов - на одного человека больше, чем необходимо для минимального кворума, и Матвиенко объявляет заседание открытым.

При этом за введение российских войск в Украину голосуют уже 90 сенаторов.

Согласно регламенту, должна была быть проведена дополнительная регистрация, сообщает "Лента.ру".

Персональные карточки сенаторов, которые не успели зарегистрироваться, должны быть заблокированы на время голосования, чего, очевидно, не произошло.

Нарушение регламента может стать поводом для иска в Конституционный суд России об отмене принятого решения.

Главный редактор "Лента.ру" накануне была уволена, что вызвало возмущение российского медиапространства.