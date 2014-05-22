СБУ задержала двух людей, которых обвиняют в подготовке диверсий
Служба безопасности Украины заявляет, что 22 мая задержала в Киеве двух мужчин, подозреваемых в диверсионной деятельности.
"В январе этого года они прибыли из АР Крым в Киев, где под видом сторонников Евромайдана присоединились к активистам в Киевской городской государственной администрации. Позиционируя себя активными участниками Евромайдана, "О" и "С" готовили ряд акций диверсионно-подрывного характера против нашего государства, собирали и передавали своим российским координаторам информацию о ходе событий", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
По данным ведомства, эти лица - бывшие милиционеры.
Во время обысков во временном жилище задержанных нашли оружие, боеприпасы и взрывчатку, в том числе автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ручные гранаты.
"В одном из гаражей, которым пользовались диверсанты, найдено значительное количество материальных ценностей, которые были похищены из помещений КГГА, в частности, государственные и юбилейные награды (более 10 тыс. ед.), мебель, металлические сейфы, компьютеры и бытовая техника", - говорится в сообщении.