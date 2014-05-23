Международное сообщество осуждает переворот в Таиланде
США, Франция, Германия и целый ряд других государств резко осудили военный переворот в Таиланде. Свое беспокойство по поводу произошедшего в стране выразила ООН.
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что произошедшему "нет оправдания". Американская программа помощи на общую сумму 10 млрд долларов может быть приостановлена.
В четверг командующий армией Таиланда генерал Прают Чан-Оча объявил о переходе власти в стране к военным и приостановке действия конституции.
В своем телеобращении генерал Прают Чан-Оча пообещал восстановить порядок в стране. По его словам, армия намерена обеспечить в Таиланде проведение политических реформ.