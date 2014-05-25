Резиденцию Ахметова взял под контроль "Оплот"

Протестующие против выборов президента завершили пикет резиденции Рината Ахметова в Донецке. Об этом сообщает корреспондент ВВС Украина.

К митингующим обратился "глава правительства" самопровозглашенной ДНР Александр Бородай и сообщил, что руководители "республики" завершили переговоры на сегодня, и что переговоры в дальнейшем продолжаться. Он также сообщил, что резиденцию Ахметова берут под охрану бойцы организации "Оплот", после чего призвал собравшихся разойтись.

Интернет-издание "Новости Донбасса" процитировало пресс-секратеря Ахметова Елену Довженко, которая рассказала, что Ахметов сейчас находится в Киеве. "Ринат Ахметов в Киеве. В последние дни делал все от него зависящее, чтобы помочь на Донбассе провести выборы. Сегодня он должен был прилететь в Донецк проголосовать. Но, как вы видите сами, возможности голосовать в городе нет", - сказала она.

Утром 25 мая в Донецке на площади Ленина прошел митинг против выборов президента, в котором приняли участие около 3 тысяч человек. После митинга они отправились пикетировать резиденцию Рината Ахметова.