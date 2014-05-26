В районе Донецкого аэропорта началась сильная стрельба

В районе аэропорта в Донецке слышна мощная стрельба, сообщает корреспондент BBC.

В небе летают военные самолеты и вертолеты - очевидно, украинские.

Twitter-аккаунт самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что украинские силы наносят ракетно-бомбовые удары по аэропорту. "Задействована штурмовая авиация", - говорится в сообщении.

Ранее в ДНР заявили, что взяли аэропорт Донецка под контроль.

Дончане в соцсетях сообщают, что над аэропортом поднялся черный дым, слышны взрывы.