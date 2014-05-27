Донецкая шахта бастует против АТО

Администрация донецкой шахты имени Абакумова подтвердила ВВС, что работники предприятия объявили забастовку против проведения украинскими силовиками антитеррористической операции на востоке страны.

Между тем, по словам некоторых очевидцев, к забастовкам горняков склоняют активисты самопровозглашенной Донецкой народной республики.

О том, что несколько шахт в Донецке и его пригородах объявили забастовку против действий украинских силовиков, сообщал заместитель министра угольной промышленности самопровозглашенной Донецкой народной республики Константин Кузьмин.

Ранее горняки шахты имени Засядько поддержали инициативу Рината Ахметова и протестовали против насилия и бандитизма на улицах города и области.