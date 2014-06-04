Пограничники опровергли въезд из России техники с боевиками

Государственная пограничная служба опровергла информацию о пересечении границы со стороны России колонной бронированной техники с боевиками в Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

В ведомстве утверждают, что СМИ распространяют информацию о беспрепятственном пересечении границы с Россией в пределах Луганской области колонны автомобильной и бронированной техники с террористами.

"Настоящего нарушения государственной границы не зафиксировано, также не было выявлено признаков незаконного пересечения границы, а информация о беспрепятственном пересечении государственной границы террористами не соответствует действительности", - заверили в ведомстве.