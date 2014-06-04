Обама: Порошенко - "мудрый выбор" для Украины
- 4 июня 2014
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Барак Обама говорит, что избрание Петра Порошенко президентом Украины было "мудрым выбором" для страны в трудное время.
Об этом он заявил журналистам после встречи с новоизбранным украинским лидером в Варшаве.
Он также сказал, что обсудил с г-ном Порошенко план по восстановлению мира и экономики Украины.
По словам американского президента, встреча лидеров "Большой семерки" в Брюсселе будет важной демонстрацией поддержки г-на Порошенко со стороны международного сообщества.