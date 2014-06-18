США возобновили смертельные инъекции для приговоренных к смерти

В штате Джорджия снова готовятся к казни при помощи смертельной инъекции - впервые в после апрельского инцидента в Оклахоме, когда заключенного Клейтона Локетта не смогли умертвить целых 20 минут.

Приговоренный к смерти за убийство и изнасилование Маркус Уэллонс проиграл апелляцию в Верховный суд США, и, как говорят адвокаты, его приговор будет приведен в исполнение в течение ближайших нескольких часов.

Помимо Джорджии, в среду казнить приговоренных к смерти намерены власти штатов Миссури и Флорида.

Апрельский случай в Оклахоме вызвал в США скандал и оживленные дебаты относительно использования инъекций для умерщвления приговоренных.