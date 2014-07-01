В СНБО опровергают информацию о сбитом украинском самолете
- 1 июля 2014
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В СНБО опровергают информацию о том, что во вторник на Донбассе во время активизации антитеррористической операции был сбит украинский самолет.
Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко на брифинге.
По его словам, вся военная техника находится в порядке и выполняет свои задачи.
Ранее о сбитом самолете сообщили некоторые СМИ со ссылкой на сепаратистов.
Во вторник на востоке страны вошла в новую фазу антитеррористическая операция: силовики применяют авиацию и артиллерию.