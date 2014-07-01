ООН: в июне в Ираке убили 2500 человек

По данным Организации Объединенных Наций, в июне жертвами актов насилия в Ираке стали 2500 человек. Среди них 1500 - это гражданское население.

Это сделало июнь самым смертоносным месяцем в 2014 году, говорят в ООН.

Суннитские боевики захватили территории на севере и западе Ирака, что еще больше углубило политический кризис в стране.