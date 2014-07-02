Суд в Москве разрешил заочный арест Игоря Коломойского

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского.

Судья Валентина Левашова удовлетворила соответствующее ходатайство Следственного комитета РФ.

В отношении главы МВД Украины Арсена Авакова и миллиардера Коломойского в России возбуждены дела об "организации убийств и применении запрещенных средств и методов ведения войны".

21 июня Игоря Коломойского и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова объявили в России в международный розыск. Относительно Авакова Следственный комитет России также возбудил аналогичные уголовные дела.

Как сообщил накануне официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, в ближайшее время следствие также направит в суд материалы об аресте Авакова.