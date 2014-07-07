Госпогранслужба: за время конфликта погибли 9 пограничников, 172 ранены

Девять сотрудников Пограничной службы Украины погибли и 172 ранены с начала вооруженного противостояния на востоке Украины - об этом сообщил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Павел Шишолин.

По его словам, армия передала пограничникам 20 БТР.

"Также в распоряжение службы предоставлены два батальона территориальной обороны для укрепления обороны границы. Один из них направлен на азовское побережье. Со вчерашнего дня на Азовском море введен режим открытия огня по плавсредствам, которые не выполняют требования пограничников", - отметил он.

Павел Шишолин также отметил, что накануне уже произошел "инцидент с рыбацкой лодкой возле пункта Седово".

В "Донецкие народной республике" подтвердили, что сепаратисты атаковали украинских пограничников с моря.

"Разрушен пограничный пункт "Седово", - говорится в Twitter ДНР.