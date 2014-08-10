В Иране упал пассажирский самолет

Более 40 человек, по предварительным данным, погибли при крушении самолета возле аэропорта Тегерана "Мехрабад".

Об этом передает агентство AFP со ссылкой на иранское телевидение.

По последним данным, небольшой пассажирский самолет Iran-141 самолет упал в жилом районе недалеко от аэропорта.

По данным агентства IRNA, катастрофа произошла в 9:18 по местному времени в воскресенье. Судно авиакомпании Taban Airlines направлялось в иранский город Табас из Тегерана.

Самолеты Iran-140 разрабатывались по образцу украинского Ан-140, на который Тегеран приобрел лицензию.