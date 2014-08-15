За сутки погибли пятеро военных - СНБО

За последние сутки в зоне АТО погибли пять военнослужащих.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил представитель СНБО Андрей Лысенко. При этом он отметил, что количество раненых уточняется.

По его словам, в течение суток силы АТО 25 раз вступали в огневой контакт с террористами в районах населенных пунктов Благодатное, Никифоровка, Авдеевка, Сабовка, Нижняя Ольховая, Иловайск, Оленевка, Старобешево, Дебальцево, Фащевка, Березовое, Тоненькое, Кутейниково, Ильинка.

Г-н Лысенко подтвердил, что колонна российской военной техники пересекла границу с Украиной. На вопрос, почему так произошло, он ответил, что это тот участок границы, который военные не могут контролировать.

"Но мы можем получать информацию, как эта техника движется. То что туды вошло, оттуда уже не выйдет", - сказал Андрей Лысенко.