Из плена освободили 25 украинских военных - Порошенко

Президент Петр Порошенко сообщил об освобождение из плена 25 военнослужащих, которых удерживали в Донецкой области.

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

"25 семей смогут уже завтра увидеть и обнять своих родных", - говорится в сообщении.