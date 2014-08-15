Из плена освободили 25 украинских военных - Порошенко
- 15 августа 2014
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Президент Петр Порошенко сообщил об освобождение из плена 25 военнослужащих, которых удерживали в Донецкой области.
Об этом президент написал на своей странице в Facebook.
"25 семей смогут уже завтра увидеть и обнять своих родных", - говорится в сообщении.