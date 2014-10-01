В Донецке погибли десять человек - ОГА
В Донецке снаряды системы залпового огня "Град" попали в маршрутку и на школьную территорию, погибли десять человек, сообщает Донецкая облгосадминистрация.
В Киевском районе снаряд разорвался в пяти метрах от школы - погибли четверо взрослых, еще восемь получили ранения.
В школе в это время находились 238 человек, из которых 70 учеников и 28 учителей.
В результате взрыва обломки повредили окна на первом и втором этажах школы.
Кроме того, утром снаряд попал в маршрутный автобус, в результате чего погибли шесть человек, один человек получил ранения.
ОГА заявляет, что обстрелы осуществлялись из систем залпового огня, и обвиняет "ДНР".
Пророссийские боевики ранее обвиняли в обстрелах жилых кварталов Донецка украинских военных.