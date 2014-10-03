Британский премьер прибыл в Афганистан
- 3 октября 2014
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с официальным визитом в Афганистан для переговоров с новым президентом страны Ашрафом Гани.
По прибытии в Кабул г-н Кэмерон заявил, что британские военные "заплатили высокую цену" за участие в операции в Афганистане.
Ранее он посетил авиабазу на Кипре, откуда британские ВВС наносят удары по боевикам группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.