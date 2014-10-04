В Гонконге арестованы члены мафии, напавшие на студентов

Гонконгские власти сообщили об аресте 19 человек, устроивших серию нападений на участников акций протеста.

Среди арестованных, по данным полиции, восемь членов тайных преступных организаций - триад.

Полиция также отвергла обвинения демонстрантов, что за избиениями протестующих стоят представители властей.

Ранее лидеры массовой акции протеста в Гонконге пригрозили бойкотировать переговоры с властями из-за нападений на демонстрантов.

В частности, в торговом районе Мон-Кок организованные группы молодых людей сорвали палатки протестующих и начали драку.

Полицейским удалось разнять противников, встав между ними "живой цепью".