Президент создал Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики

Президент Украины подписал Указ о создании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики как консультативно-совещательного органа при Президенте. Об этом сообщает его пресс-служба.

Вновь созданный Нацсовет будет "готовить Президенту Украины предложения относительно определения и совершенствования антикоррупционной стратегии, осуществлять системный анализ предотвращения и противодействия коррупции, эффективности реализации антикоррупционной стратегии, мер, предпринимаемых для предотвращения и противодействия коррупции", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Также этот орган будет оценивать, как выполняются рекомендации Группы государств против коррупции (GRECO), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других соответствующих международных организаций.

В состав Национального совета будут входить 17 членов. 9 из них будут представлять общественность - это 6 представителей общественных объединений, которые имеют опыт подготовки антикоррупционных предложений, представитель Всеукраинской ассоциации местного самоуправления и 2 представителя объединения предпринимателей. Также в состав Национального совета войдут представители Совета судей, Кабинета Министров и Верховной Рады.

Национальный совет будет проводить свои заседания один раз в два месяца.