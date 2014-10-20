В Японии два министра ушли в отставку

Министр юстиции Японии Мидори Мацусима подала в отставку через несколько часов после отставки министра торговли и промышленности Юко Обути.

Оппозиция обвиняла министра Мацусиму в нарушении избирательного законодательства.

Министр экономики Обути ушла в отставку на фоне обвинений в финансовых махинациях.

Организацию, которая поддерживает Обути, подозревают в нецелевом использовании фондов на сумму в 250 тысяч долларов.

Министр не признала своей вины, однако на последней пресс-конференции заявила: "Мы не можем допустить стагнацию энергетической политики и экономической... из-за моих проблем".

Юко Обути работала в кабинете премьер-министра Синдзо Абэ чуть больше месяца.

Она была одной из пяти женщин, назначенных в правительство Абэ в прошлом месяце.