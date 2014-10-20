В Японии два министра ушли в отставку
Министр юстиции Японии Мидори Мацусима подала в отставку через несколько часов после отставки министра торговли и промышленности Юко Обути.
Оппозиция обвиняла министра Мацусиму в нарушении избирательного законодательства.
Министр экономики Обути ушла в отставку на фоне обвинений в финансовых махинациях.
Организацию, которая поддерживает Обути, подозревают в нецелевом использовании фондов на сумму в 250 тысяч долларов.
Министр не признала своей вины, однако на последней пресс-конференции заявила: "Мы не можем допустить стагнацию энергетической политики и экономической... из-за моих проблем".
Юко Обути работала в кабинете премьер-министра Синдзо Абэ чуть больше месяца.
Она была одной из пяти женщин, назначенных в правительство Абэ в прошлом месяце.