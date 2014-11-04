"Славянский марш": в центре Киева спокойно

Анонсированный на 12:00 "Славянский марш" на Майдане Незалежности в Киеве пока не начался.

Об этом сообщает корреспондент ВВС Украина.

По состоянию на 12:00 ни одного участника марша марша не видно. Присутствует только один человек пожилого возраста, который рассказывает о необходимости "дружбы между братскими народами".

Также есть несколько десятков активистов, пришедших помешать маршу.

Присутствуют около 70 журналистов и несколько десятков милиционеров. Ситуация спокойная.

Накануне российские СМИ сообщили, что в Киеве 4 ноября в 12:00 может состояться марш русских националистов под названием "Славянский марш".

В милиции Киева говорят, что не получали сообщения о разрешении киевских властей на проведение "Славянского марша" в столице 4 ноября.

"В случае проведения в 12:00 какой-то акции на Майдане Незалежности, она будет незаконной", - заявили в МВД.

При этом пресс-секретарь МВД сообщила, что правоохранительные органы направили две тысячи работников для обеспечения порядка на Майдане Незалежности.