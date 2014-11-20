Стрелков рассказал, что несет личную ответственность за Донецк и Славянск

Бывший самопровозглашенный "глава минобороны ДНР" Игорь Стрелков (настоящая фамилия - Гиркин) заявил, что ответственность за начало военного конфликта на востоке Украины лежит на нем.

"И я несу личную ответственность за то, что там происходит. За то, что до сих пор Донецк обстреливается, - я несу ответственность. За то, что Славянск оставлен, конечно, я несу ответственность", - заявил он в интервью газете "Завтра".

Стрелков возглавлял силы донецких сепаратистов в период с мая по август 2014 года. После того как сепаратисты потерпели ряд серьезных неудач, в руководстве ДНР объявили, что Стрелков добровольно ушел в отставку.