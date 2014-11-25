Стеклянный пол Тауэрского моста разбили бутылкой

Стеклянный пол галереи в верхней части Тауэрского моста в Лондоне был разбит пустой бутылкой из-под пива всего через несколько дней после того, как галерею официально открыли.

Строительство галереи обошлось в полтора миллиона долларов.

Прозрачный участок пола находится в галерее на высоте 42-х метров. Сквозь пол моста видно машины и пешеходов, пересекающих Темзу по мосту, а так как мост подъемный, видно большие корабли и яхты, проплывающие по реке, когда мост разводят.

Во время приема в честь открытия галереи один из официантов уронил пустую бутылку из-под пива, и стеклянный защитный слой немедленно покрылся трещинами.

Стоит отметить, что бутылка разбила не весь стеклянный пол, а лишь его верхний слой.