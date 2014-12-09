Пресс-центр АТО: двое гражданских погибло в результате обстрелов

За минувшие сутки зафиксировано 64 атаки на позиции украинских войск на востоке Украины, а также обстрелы населенных пунктов, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Есть информация о жертвах среди гражданского населения: два человека погибли и 10 получили ранения.

По данным пресс-центра АТО, это произошло из-за артиллерийских обстрелов боевиками населенных пунктов.

Всего в зону поражения вражеских батарей попали 26 населенных пунктов, среди которых Станица Луганская, Счастье, Новобахмутовка, Дебальцево, Ольховатка, Никишино, Новоорловка, Редкодуб, сообщает пресс-центр АТО.

Сообщается, что украинские военные продолжают контролировать аэропорт Донецка, несмотря на атаки.

В ответ на открытие огня со стороны незаконных вооруженных формирований, артиллерия украинских сил за сутки выполнила 56 огневых задач по целям противника.

Ожидается, что во вторник в зоне АТО начнется "день тишины".