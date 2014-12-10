В Австралии "словом года" стало высказывание о Путине

Выражение shirtfront, которое премьер-министр Австралии Тони Эбботт использовал перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, стало "словом года" по версии Австралийского национального словарного центра.

В октябре, говоря о намерении встретиться с российским президентом Путиным на саммите G20 и потребовать объяснений о сбитом над Украиной Боинге, Эббот использовал в своем заявлении австралийский спортивный термин "shirtfront", означающий столкновение с соперником с целью повалить его на землю и отобрать мяч: "Я атакую (shirtfront) Путина, можете быть уверены".

Как отмечается в заявлении Центра, это выражение было выбрано из-за того, что из узко спортивного термина оно превратилось в расхожую шутку.

Впрочем, как пишут некоторые австралийские СМИ, заявление Эббота осталось пустой угрозой - хотя российский президент на саммите G20 оказался под шквалом критики со стороны западных лидеров, однако на пресс-конференции он рассказал, что на официальных дискуссиях вопрос Украины не поднимался, а обсуждался лишь на двусторонних встречах, в ходе которых "сторонам удалось понять друг друга".