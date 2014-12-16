Российский сериал - лидер запросов Google в Украине

В 2014 году украинцев больше всего интересовали события в стране, однако самым популярным запросом года стал российским сериал "Физрук" - об этом сообщили в украинском представительстве компании Google, подготовив рейтинг самых популярных запросов года.

"Следующие девять позиций занимают поисковые запросы, так или иначе связанные с новостями: пользователи искали новостные телеканалы и сайты - Общественное ТВ, 5 канал, Эспрессо ТВ, Цензор.нет; новости Украины и Донецка, узнавали курс доллара", - говорится в отчете Google Zeitgeist 2014.

В категории "Персона" украинцы больше всего интересовались Виктором Януковичем, российской певицей Жанной Фриске, действующим президентом Петром Порошенко и, наконец, российским лидером Владимиром Путиным.

"Покупкой года" в 2014 году стал бойлер, "Фильмом года" - новая работа Кристофера Нолана "Интерстеллар", "Рецептом года" - "коктейль Молотова".