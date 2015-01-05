Министры поговорят в "нормандском формате" в пятницу - Макеев

Министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии проведут переговоры в пятницу, сообщил директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев в Twitter.

В понедельник встреча представителей дипломатических учреждений состоялась в Берлине.

Это заявление г-на Макеева ВВС Украина подтвердили в украинском МИД.

МИД Германии сообщило, что после переговоров "остаются нерешенные вопросы".

Алексей Макеев, который представлял Украину на встрече в Германии, написал, что "четыре министра поговорят 9 января".

"Есть основа для совместного документа Астаны (встречи в Астане - Ред.)", - добавил он.

Также, по его словам, ожидается, что трехсторонняя контактная группа проведет консультации, "чтобы подтвердить Минские договоренности".

Министерство иностранных дел Германии сообщило, что "конструктивные переговоры" между высокопоставленными дипломатами продолжатся.

"Остаются нерешенные вопросы", - сообщила пресс-служба министерства в Twitter.

Ожидалось, что в Берлине дипломаты согласуют организационные моменты о встрече лидеров четырех стран в Астане 15 января.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что пригласил лидеров России, Франции и Германии на переговоры по восстановлению мира на Донбассе.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что готов поехать в Астану, но только при условии достижения прогресса в урегулировании украинского кризиса.

Руководство Германии также сомневается, что встреча состоится.