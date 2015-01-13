Селезнев: остается угроза совершения терактов

Боевики регулярно нарушают режим тишины, ситуация в зоне АТО остается напряженной, заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Он считает, что отсутствие каких-либо новых конкретных договоренностей, в том числе на встрече в "нормандском формате", означает, что сепаратисты усиливать свою деятельность.

"Остается угроза совершения терактов против отдельных граждан и организаций, которые занимаются волонтерской деятельностью в пользу вооруженных сил Украины", - отметил Селезнев.

Владислав Селезнев сообщил, что с момента объявления режима тишины на Донбассе боевики 877 обстреляли позиции украинских сил.

Он также отметил, что силы АТО наносят ответные удары.