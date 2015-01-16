Экс-глава МВД Захарченко получил гражданство РФ

Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, которого разыскивает украинское правосудие, заявил, что получил паспорт Российской Федерации.

"У меня гражданство России, я получил паспорт гражданина Российской Федерации", - сообщил он на брифинге в Севастополе.

При этом экс-министр отметил, что не отказался от украинского гражданства.

Генпрокуратура называет г-на Захарченко в числе экс-чиновников, которых подозревают в создании террористической организации, чья работа вызвала массовую гибель людей 20 февраля 2014 года в Киеве.