Oxfam: к 2016 году 1% населения Земли будет богаче чем 99%
К 2016 году самый богатый 1% населения Земли будет обладать большим состоянием, чем остальные 99%, предупреждает британская благотворительная организация Oxfam.
Организация пытается привлечь внимание к растущему неравенству в мире в преддверии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, на котором ежегодно собираются самые влиятельные люди мира.
Глава Oxfam Уинни Бьяньима заявила, что неравенство достигло ошеломляющих масштабов, и разрыв между самыми богатыми и самыми бедными стремительно увеличивается.
Благотворительная организация призвала власти государств мира к борьбе с уклонением от налогов и улучшению качества государственных услуг, а также призвала законодательно закрепить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, чтобы способствовать более равномерному распределению доходов.