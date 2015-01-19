Oxfam: к 2016 году 1% населения Земли будет богаче чем 99%

Копірайт зображення AFP Image caption В Oxfam спрашивают, готово ли человечество жить в обществе, где 1% имеет больше чем остальные 99%?

К 2016 году самый богатый 1% населения Земли будет обладать большим состоянием, чем остальные 99%, предупреждает британская благотворительная организация Oxfam.

Организация пытается привлечь внимание к растущему неравенству в мире в преддверии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, на котором ежегодно собираются самые влиятельные люди мира.

Глава Oxfam Уинни Бьяньима заявила, что неравенство достигло ошеломляющих масштабов, и разрыв между самыми богатыми и самыми бедными стремительно увеличивается.

Благотворительная организация призвала власти государств мира к борьбе с уклонением от налогов и улучшению качества государственных услуг, а также призвала законодательно закрепить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, чтобы способствовать более равномерному распределению доходов.