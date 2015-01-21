Порошенко привез в Давос фрагмент автобуса из Волновахи

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Президент Петр Порошенко продемонстрировал фрагмент корпуса автобуса, попавшего под обстрел у Волновахи, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он сказал, что автобус на востоке Украины обстреляли пророссийские боевики из российского оружия.

"У меня есть часть автобуса из Волновахи. С повреждением от российской ракеты ... Для меня это символ террористической атаки против моей страны. Такой же символ, как Charlie Hebdo", - сказал Петр Порошенко.

Он также призвал объединиться вокруг борьбы с терроризмом. "Мы боремся не только за собственную независимость, мы боремся за европейскую безопасность и европейские ценности", - сказал Петр Порошенко.