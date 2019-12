Британец Сэм Смит получил четыре награды Грэмми

Копірайт зображення AFP

В Лос-Анджелесе завершилась 57-я церемония награждения музыкальными премиями "Грэмми" (Grammy Awards).

Британский певец Сэм Смит получил сразу четыре награды, включая премии "Лучшая запись года", "Лучший вокальный поп-альбом", "Лучшая песня года" и "Лучший новый исполнитель".

22-летний британец с композицией Stay With Me обошел ирландца Hozier (композиция Take Me to Church), австралийскую певицу Sia (Chandelier), американку Тейлор Свифт (Shake It Off) и американку Меган Трейнор (All About That Bass).

По три награды также получили Фаррелл Уильямс, Бейонсе и Розанна Кэш - дочь легендарного кантри-исполнителя Джонни Кэша.

Премии в номинации "Рок" получили Джек Уайт, Tenacious D, Хейли Уильямс, Тейлор Йорк и Бек.

В частности, лучшей рок-композицией стала Lazaretto Джека Уайта, а альбомом - Morning Phase Бека.

"Грэмми" - ежегодная музыкальная премия Американской академии звукозаписи, была учреждена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США.